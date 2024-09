Cos’è lo slow morning e perché fa bene iniziare a praticarlo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 3 settembre 2024) Riappropriarsi del proprio tempo, svolgere i propri impegni con serenità e calma, non diventare schiavi della fretta e di quella sottile sensazione di ansia che pervade ogni singola attività. Questo, in sostanza, sono gli aspetti su cui punta lo. La nuova tendenza, infatti, si oppone all’era della fretta e dell’efficienza a tutti i costi. con un risveglio lento. Questo vuol dire, in sostanzia sfrontare la mattinata con calma e lentezza dedicandosi alla cura di sé stessi, secondo le proprie esigenze. Ma quali sono effettivamente le pratiche grazie alle quali avviare uno? Come già evidenziato, molto dipende dagli interessi e le necessità dei singoli. Tra tutte, comunque, si consiglia la meditazione, lo stretching, la cura della propria persona ma anche la scrittura e la cucina.