Cosa succede se Alinghi e Orient Express finiscono a pari punti? Il regolamento e chi resta fuori dalle semifinali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024)hanno vinto una regata a testa nella Louis Vuitton Cup, il torneo che determinerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. I due equipaggi hanno disputato cinque regate a testa nelle acque di Barcellona, incamerando appunto un successo e quattro sconfitte. Ricordiamo che il doppio round robin determinerà le quattro qualificate alle, mentre la peggiore in classifica generale tornerà a casa. Con Luna Rossa, INEOS Britannia e American Magic lanciate verso il passaggio del turno, sembra proprio che la quarta piazza sia un affare tra gli svizzeri e i francesi. I due sodalizi hanno vinto uno scontro diretto a testa e ora se la dovranno vedere entrambi contro Luna Rossa, INEOS Britannia e American Magic.