Cosa non cambia in Venezuela

(Di martedì 3 settembre 2024) Ancora una volta, ilè al buio. Circa l’80% del Paese è rimasto senza energia elettrica all’alba dello scorso venerdì. Il leader del regimeno, Nicolás Maduro, sostiene che il blackout fa parte di una campagna di sabotaggio guidata dall’opposizione. Questo nuovo disservizio, che si aggiunge ad una lunga serie, avviene in un momento di molta tensione politica, in seguito alle elezioni presidenziali del 28 luglio. Secondo l’opposizione, a vincere il processo elettorale è stato il candidato della coalizione dell’opposizione, Edmundo González Urrutia, che non si è presentato alla terza citazione della Procura, che indaga su di lui per cospirazione e incitazione all’odio, tra altri reati.