Ascoli si scaglia contro i carabinieri con un coltello | arrestato

(Di martedì 3 settembre 2024) Un pregiudicato ascolano è statoe posto agli arresti domiciliari dopo un turbolento episodio avvenuto adnel quartiere di Porta Maggiore. Isono intervenuti in seguito a una denuncia ricevuta da un cittadino, il quale ha riferito che l’uomo lo aveva minacciato con una pistola durante la notte. I militari dell’Arma, insieme alla polizia, hanno raggiunto l’uomo in un bar e chiesto di perquisire la sua abitazione, sospettando la presenza di un’arma. L’ascolano si è rifiutato di collaborare, negando le accuse. I vigili del fuoco sono stati chiamati per forzare l’ingresso, ma la porta era aperta. La perquisizione non ha poi rilevato armi. Tornato a casa, l’ascolano ha avuto uno scatto d’ira e ha minacciato icon unda pane, aggredendo uno di loro. I militari hanno faticato a immobilizzarlo, ma alla fine lo hanno ammanettato.