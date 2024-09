A pesca con mamma e papà è un vero successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Cinquantasei bimbi si sono avvicinati all’arte dellagrazie alla quinta edizione di "Acon", evento organizzato dall’Associazione "Il Madiere" (con il presidente Pierluigi Cipolla), in collaborazione con il Comune di Civitanova. La manifestazione si è svolta come solito sulla banchina dasportiva del Molo est. "È stato davun grandissimo– il commento di Cipolla – per la numerosa presenza di bambini che con le loro famiglie hanno partecipato all’evento. È stato un pomeriggio di gioco e di insegnamento per i più piccoli e di grande soddisfazione per i genitori, nel vedere i loro ragazzi impegnati in questa attività sportiva. La giornata – che si preannunciava particolarmente calda– è stata fortunatamente mitigata da un poco di vento e dalla copertura parziale del cielo da nubi".