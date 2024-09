Wolf Creek | Legacy sarà il terzo capitolo della saga horror

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 2 settembre 2024) La fortunataaustralianatornerà al cinema con unintitolato ““. Ad offrire questo gustoso aggiornamento è stato nelle ore scorse un articolo di Deadline. La fonte ha affermato che il creatore originale e regista, Greg McLean,impegnato solo come produttore, mentre la regia è stata affidata a Sean Lahiff, già montatore del secondo. Jeremy Bolt (Resident Evil) produrrà il film insieme a Kristian Moliere (The Babadook) e Bianca Martino. Greg McLean alla regia di un nuovo. Le riprese di3 si terranno in Australia durante il primo trimestre del 2025, nel cast ritornerà ovviamente John Jarratt nel ruolo del sanguinario cacciatore Mick Taylor, mentre Jay Ryan (IT:2) guiderà il nuovo cast.