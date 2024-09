US Open | oggi Sinner contro Paul diretta tv e orario

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) Jannikagli ottavi di finale degli UStv eitaliano per vedere il match inL’attesa è alle stelle per l’inche vedrà protagonista Jannik, il numero 1 del mondo nel tennis maschile,lo statunitense Tommynegli ottavi di finale dell’US. Questo match rappresenta non solo una sfida sportiva di alto livello ma anche un momento cruciale per entrambi gli atleti nella corsa al prestigioso titolo dello Slam. Jannik– foto ansa – notizie.comIl match traè programmato come il quarto ed ultimo indella giornata sull’iconico campo dell’Arthur Ashe Stadium. Gli appassionati italiani dovranno prepararsi a una lunga notte, poiché l’inizio del match è previsto intorno alle 3 del mattino in Italia, nella notte tra il 2 e il 3 settembre.