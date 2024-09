Un sasso contro il palco da dove parlava Pregliasco a Barletta Per evitare gli attacchi dei No vax non vado più in metropolitana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unlanciato sulmentre stava presentando un libro. C’è l’ombra della contestazione No Vax dietro l’episodio che ha coinvolgono il virologo Fabrizio, durante un evento a, in Puglia. Venerdì sera, mentre il medico stava parlando del suo ultimo lavoro, “I superabatteri. Una minaccia da combattere”, scritto a quattro mani con la giornalista Paola Arosio, sulè piombato unlanciato da qualcuno dalla zonaera seduto il pubblico. Al momento, non sono ancora stati identificati i responsabili. Ildel festival, che si trova in basso all’interno di un anfiteatro, è circondato da un parco e la pietra potrebbe, a detta dello stesso virologo, essere stata lanciata anche da lì perché proveniva dall’alto.