Ufficiale | in tre fuori rosa Viali | Decisione del club

(Di lunedì 2 settembre 2024) La Reggiana ha consegnato la lista giocatori per la Serie B e tre esclusioni sono ora ufficiali: out Oliver Urso, Elvis Kabashi e Stefano Pettinari. I tre sono anche, e quindi esclusi dal progetto. A livello regolamentare sarebbe possibile il reintegro da qui a gennaio: una sola volta è possibile, infatti, sostituire due giocatori nella lista (fanno eccezione i portieri che hanno un regolamento a parte, un po’ più elastico). Quindi, giusto a titolo informativo, due tra Urso, Kabashi e Pettinari potrebbero sostituire nelle prossime settimane altrettanti colleghi nella lista di(magari qualche lungodegente). Ipotesi che, a dire il vero, non è nei pensieri della società che sui tre giocatori ha le idee chiare:dal progetto sono eresteranno.