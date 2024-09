UEFA passo verso i tifosi! Minore prezzo dei biglietti per gli ospiti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Laha preso una posizione netta e si è avvicinata sensibilmente aidei club delle competizioni maschili. L’Inter è coinvolta, di seguito il comunicato ufficiale dell’organizzazione. DIMINUZIONE – Laha annunciato questa mattina una novità importante per i. I prezzi deiper inelle trasferte di tutte le competizioni maschili sarà diminuito a partire da questa stagione. Il massimo sarà di 60 euro per la Champions League, dove partecipa ovviamente l’Inter. Per l’Europa League sarà di 40 euro, mentre per la Conference League sarà di 20 euro. I prezzi saranno abbassati nuovamente per la stagione 2025-2026: 50 euro massimo per la Champions League, 35 per l’Europa League e 20 ancora per la Conference League.