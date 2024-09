Traffico Roma del 02-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàsulle console Salaria Flaminia rallentamenti sulla A24 da questa mattina via Santo Stefano Rotondo è chiusa al transito per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale deviata 117 117 di su via Nomentana all’altezza di viale XXI Aprile si apre oggi è un cantiere di Areti che richiedono la modifica di viabilità sulla complanare chiude alcontratto della corsia laterale da viale XXI aprile a via Giuseppe gatti in vigore anche il divieto di sosta cantiere e chiusura sono in programma fino al 3 settembre infine oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 è in programma un sit-in a via Flavia vicino al Ministero del Lavoro In collaborazione con Luce Verde infomobilità