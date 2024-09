Sei ostaggi giustiziati a Gaza I ragazzi del Nova festival e l’insegnante di yoga | Uccisi con un colpo alla testa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Li hannocon un. Dopo oltre 330 giorni di sofferenza nelle mani dei macellai di Hamas, sei giovani israeliani – Hersh Goldberg-Polin, 23, Eden Yerushalmi, 24, Ori Danino, 25, Alex Lobanov, 32, Carmel Gat, 40, and Almog Sarusi, 27 – due donne e quattro uomini, uno di loro anche cittadino americano e uno anche cittadino russo, sono stati ammazzati come bestie in un tunnel profondo una ventina di metri nella striscia di, per ritorsione contro le operazioni dell’esercito israeliano. E i terroristi lo rivendicano. "La responsabilità della morte dei prigionieri detenuti dresistenza – ha dichiarato in una nota un esponente della fazione palestinese, il membro del politburo Izzat al-Rishq è dell’occupazione che insiste nel continuare la guerra genocida". I sei corpi sono stati ritrovati sabato da Idf e identificati ieri all’alba.