Roma usura durante il Covid | arrestato 60enne restituiti 20mila euro per un debito di 500

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un prestito di 500la pandemia si trasforma in undiunno pere altri reati. Unno è statoquesta mattina dai Carabinieri della stazione diPorta Portese con l’accusa di, rapina, tentata estorsione ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. L’uomo aveva prestato 500a un collega in difficoltà economicheil periodo della pandemia da-19, ma ha poi preteso la restituzione di ben. L’indagine, avviata nel settembre 2022 a seguito della denuncia di una delle vittime, ha portato alla luce un quadro inquietante. La vittima, un 58enneno, ha raccontato che nel giugno 2018, trovandosi in un momento di difficoltà a causa dei problemi di salute della compagna e della madre anziana, aveva chiesto e ottenuto un prestito di 500