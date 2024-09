Quarta Repubblica di Nicola Porro torna stasera su Rete 4 | ospiti e anticipazioni di lunedì 2 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tutto pronto per il ritorno in prima serata di ““, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica presentato dasuquattro. Riparte l’informazione di Mediaset con uno dei programmi di punta di4: ecco tutti glie ledididasudalle ore 21.20 appuntamento con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata dasuquattro. Ilsera si conferma nel segno dell’informazione e dell’attualità con la nuova stagione di uno dei talk show più seguiti dal pubblico italiano.