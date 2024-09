Prosperi sposta la pressione sui bianconeri | Giocano in casa e hanno l’obbligo di vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Di fronte aici sarà una squadra da non sottovalutare. La Pianese nelle prime uscite estive, e soprattutto nel match d’esordio in campionato col Perugia, ha dimostrato di poter dare del filo da torcere anche a squadre sulla carta dotate di valori superiori. Curiosità: gli ospiti non saranno accompagnati da alcun tifoso. A commentare che genere di sfida sarà quella programmata per stasera al Del Duca è stato il tecnico avversario Fabio. "Mi aspetto un Ascoli particolarmente offensivo – commenta l’allenatore dei toscani -, che cercherà di dettare subito i ritmi della partita.diin. Ovviamente noi vogliamo provare a rendergli la vita più complicata possibile. Daremo il massimo poi al termine della partita vedremo cosa sarà venuto fuori".