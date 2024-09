Principes Salvajes la recensione | criminali in stile Elite

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il film:, 2024. Regia: Humberto Hinojosa Ozcariz. Cast: Juan Pablo Fuentes Acevedo, Fernando Cattori, Ximena Lamadrid, Renata Manterola. Genere: Drammatico, thriller. Durata: 99 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in lingua originale. Trama: Partendo da piccole malefatte per arrivare ad attività pericolose, alcuni adolescenti benestanti commettono crimini sempre più gravi con conseguenze disastrose ma non per loro. A chi è consigliato? Ai fan delle serie tv spagnole e sudamericane ine La Casa di Carta, con protagonisti giovani sulla stregua dei tanto amati studenti del Colegio Las Encinas.