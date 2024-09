Parma un caso di dengue | al via la disinfestazione Sintomi e come si trasmette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Laarriva a: unè stato registrato dall’Ausl, che ne ha dato informazione al Comune. Non ci sono informazioni sulle condizioni del contagiato, che è residente in via Cocconcelli. E’ in corso ladell’area: le operazioni – a cura della ditta Rentokil Initial – sono cominciate alle 6 di mattina di oggi e proseguiranno per tre giorni consecutivi. L’obiettivo è quello di eliminare adulti e larve di zanzara. I residenti sono già stati informati dalla polizia.difendersi dalle zanzare Laè un virus che non sida persona a persona, bensì mediante la puntura di una zanzara che ha precedentemente punto un soggetto infetto. Sebbene originaria delle fasce tropicali, i contagi sono in aumento in tutto il mondo. Il decorso dellaè solitamente asintomatico o caratterizzato da una febbre debilitante.