Pandino aggredisce i carabinieri che gli chiedono l’alcoltest | arrestato 30enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – È bastata la richiesta deidi sottoporsi all'etilometro per scatenare la rabbia di un uomo di 30 anni che prima ha minacciato i militari e poi li ha aggrediti, ferendone due, prima di essereper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di stupefacenti. Domenica mattina una pattuglia è stata inviata aperché l’uomo aveva avuto un incidente stradale in via Circonvallazione ed era particolarmente agitato.