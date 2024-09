Panariello e Masini conquistano Cortona | tra risate e canzoni un viaggio tra comicità e emozioni

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mentre ad Arezzo si festeggiava la vittoria al Saracino del quartiere di Porta Sant’Andrea, nell’atmosfera magica disi teneva un incontro-scontrovse l’Ortica, sempre curiosa era presente. La platea di Piazza Signorelli si è ben presto riempita fino all’inverosimile. Un pubblico non certo di giovanissimi ma reattivo alle provocazioni dei due protagonisti che non hanno lesinato i ricordi difamose facendo cantare il pubblico. Abbiamo visto che, nonostante abbia oramai unada boomer, di quello che prende in giro la suocera brutta (ma proprio brutta) o la moglie rompicoglioni, siè amato dal pubblico per i suoi personaggi a volte grotteschi e forse per il suo marsupio. (si vede il marsupio?).