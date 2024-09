Netanyahu tira dritto dopo la morte dei 6 ostaggi | Il confine Gaza-Egitto lo gestiamo noi L’ira di Biden | Non vuole l’accordo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) Chiede scusa, Benjamin, nel giorno della grande mobilitazione della società civile israeliana per gli. Ma non arretra di un millimetro sulla sua strategia militare e negoziale. «Chiedo scusa alle famiglie degliper il fatto che non siamo riusciti a riportarli a casa vivi», ha detto il premier nella conferenza stampa serale, col pensiero rivolto ai sei giovani rapiti il 7 ottobre e trovati morti sabato dall’esercito a Rafah. «Hamas pagherà per questo un duro prezzo. Siamo nel pieno di una guerra esistenziale contron, e la nostra vittoria dipende dalla nostra unità», ha poi aggiunto però. Prima di riconfermare con orgoglio le sue scelte nelle trattative in corso per un possibile quanto lontano accordo di tregua a. «Il conseguimento degli obiettivi della guerra passa per il Corridoio Filadelfia.