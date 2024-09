LIVE Paolini-Muchova 3-6 3-3 US Open 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurra nel 2 set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PAUL 3-3 Niente,vincente. Non ne aveva servite sul 15-30 e sul 30-30, chance che se ne va. 40-30 Si prende un rischio con la seconda, poi stecca di dritto. 30-30 Nooo sbaglia di drittoin palleggio. 15-30 Che scambio! Infinito, laa cedere è la ceca! 15-15&volley a segno. 0-15 Ottima risposta, nei piedi di dritto! Partiamo bene! 3-2 A ZERO ANCHE! “Andiamo” dice! 40-0 Grande dritto d’attacco in cross di! SUUU! 30-0 Brutta palla corta di, arriva comodamentee fa il punto! 15-0 Affossa in rete il dritto Karolina! Forza! 2-2 A zero la ceca. Game di servizio perche adesso fa paura! 40-0vincente, non si gioca. 30-0 Ace (3°). Va be, se è così, dillo. 15-0 Ace (2°) di seconda di