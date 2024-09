La vita di coppia aiuta l’uomo ma non la donna a invecchiare meglio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ridurre il rischio di sviluppare malattie gravi, sia fisiche che mentali. Sentirsi felici. Mantenere una buona salute del corpo e della psiche. Per disegnare il benessere nella mezza età e quando gli anni avanzano, sono questi i parametri più significativi per definire un invecchiamento soddisfacente. Ma quanto pesa essere in due ad affrontare lagiorno dopo giorno? Per, sicuramente è importante. Per laconterebbe meno. A dare questa indicazione è un’originale ricerca canadese su persone seguite nel tempo, per circa tre anni. La ricerca ha preso in esame i dati relativi a 7641 soggetti over-60 considerando le loro condizioni sociali e sanitaria prima nel periodo 2011-2015, con controlli poi ripetuto nel periodo 2015-2018. E’ stato condotto in Canada.