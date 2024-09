La nuova sfida di Inzaghi Più spazio per Frattesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) È stata una delle pazze voci di fine estate:alla Roma, Cristante all’Inter, con un bel conguaglio per i nerazzurri. "Non se ne parla", è stata la smentita. Nessuno intende privarsi di un giocatore determinante, pur dalla panchina, con medie realizzative da attaccante e una voglia di vincere che rompe i muri (e quasi quasi i vetri a Marassi dopo il 2-1 di Thuram). Se in Serie A ci fosse il premio di miglior dodicesimo uomo, come quello che in Nba si assegna allo specialista che più si mette in luce alzandosi dalla panchina,lo vincerebbe a mani basse. È stato bravo a ritagliarsi il ruolo senza far pesare il suo status di titolare della nazionale italiana, costretto a raccogliere le briciole lasciate da Barella e Mkhitaryan, sempre presenti a cuinon rinuncia.