Ius scholae FI non molla Gasparri | Gli emendamenti degli altri nemmeno li leggiamo – VIDEO

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Glialleati non ci interessano, noi votiamo i nostri”. Duro, convinto e senza esitazione. Mauriziointercettato fuori da Palazzo Madama, parlando di iusIl vicepremier e leader di FI Antonio Tajani ha trasmesso l’input ai capigruppo di Camera e Senato di iniziare a lavorare su una proposta organica sullo Iusche dovrebbe essere completata entro fine mese. Lo annunciano, sentite dall’ANSA autorevoli fonti di FI. Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio(Ansa Foto) Cityrumors.itLa proposta sarà poi presentata agli alleati per un confronto interno alla coalizione. E per quanto riguarda le dichiarazioni di alcuni esponenti di FdI e Lega secondo cui lo Iusè stato “un tema estivo”, le stesse fonti hanno risposto all’agenzia di stampa: “Non lo è, è un tema che vogliamo affrontare”.