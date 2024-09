Il Signore degli Anelli Ian McKellen tornerà a interpretare Gandalf nel nuovo film | Devono sbrigarsi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) L'attore ha confermato di essere stato contattato per tornare nei panni dello Stregone neldiretto da Andy Serkis Secondo quanto riportato da Deadline, Iansarebbe stato contattato dalla Warner Bros. per riprendere i panni dinelde Ildiretto da Andy Serkis e incentrato sul personaggio di Gollum.ha dichiarato a The Big Issue quanto segue: "L'entusiasmo per Ilnon mostra segni di stanchezza Non posso dirvi altro. Mi hanno solo detto che ci saranno altrie chesarà coinvolto e sperano che io lo interpreti". L'attore ottantacinquenne, che si sta riprendendo dopo la caduta dal palco durante la messa in scena di Player Kings