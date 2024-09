Don Claudio Burgio cappellano del Beccaria | I giovani delle rivolte? Temo siano gestiti da organizzazioni criminali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 – Don, 55 anni,del carcere, collaboratore storico di Don Gino Rigoldi, ci risiamo, è l’ennesima rivolta. Difficile trincerarsi dietro le solite spiegazioni. Cosa è stato fatto, cosa ancora no, quali le promesse mancate? “La verità è che abbiamo le armi spuntate dinanzi a questo fenomeno. E non è certo un problema solo del. Non abbiamo ancora capito bene che cosa ci sia dietro. Una cosa di cui si parla ancora troppo poco è che questi ragazzi, tutti minori stranieri non accompagnati, hanno vissuto sempre per strada, commettendo reati e consumando droghe. Nessuno di noi è preparato, non si sa come prenderli, il primo impedimento è la lingua, nonostante i mediatori. Quando arrivano al, dal punto di vista psichico hanno un crollo, non potendo consumare stupefacenti.