Dolore a Capaccio | giovane 19enne perde la vita in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un tragicoha scosso la comunità diPaestum nelle prime ore di ieri. Undi 19 anni originario di, ha perso lain uno scontro violentissimo tra uno scooter e un’auto in via Poseidonia, in località Laura. Erano circa le 01:30 quando la vettura, una Mercedes guidata da un 33enne di Nocera Inferiore, si è scontrata con lo scooter condotto dalall’altezza dell’intersezione che conduce all’hotel Schumann. L’impatto è stato devastante: ilè stato sbalzato sull’asfalto dopo un volo di diversi metri, riportando ferite gravissime. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso, e un’ambulanza del 118 è giunta sul posto, trasportando il ragazzo in condizioni critiche all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Purtroppo, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.