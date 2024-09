Destiny e Guitar Hero | Phil Spencer ha rifiutato l’esclusiva temporale per Xbox ecco perché

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 2 settembre 2024), il presidente di Microsoft Gaming, ha rivelato di recente di averin passato un accordo di esclusiva per le consoledi, compiendo di conseguenza quelli che sono stati secondo lei dei grandi errori. Il dirigente ha infatti preso parte di recente ad una nuova intervista in un panel del PAX West, rivelando alcuni aneddoti riguardanti la divisione gaming del colosso di Redmond mai condivisi fino a questo momento, soffermandosi in particolar modo su alcuni titoli proposti come esclusive temporali.ha quindi rivelato che quando hanno “ricevuto la proposta per, abbiamo deciso di non firmare”, aggiungendo che inizialmente non era stato colpito poi troppo positivamente dal nuovo gioco di Bungie visto che non era “un grande giocatore di PvP”.