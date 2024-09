Votapiatto di calamarelle | la ricetta di mare della Riviera di Ulisse da scoprire in un ristorante romano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 1 settembre 2024) Sembra una frittata, ma di uova non ce n’è neanche l’ombra. Il segreto? Quel pizzico di aglio in più che rinvigorisce un piatto già delizioso. Semplice, ma non banale: è ladimarinara tipicadi, quel bel tratto di costa tra Sperlonga e Gaeta dove il pesce fresco la fa da padrone.di, il piatto dell'estate Non è difficile intuire il motivo del nome: il mix di pesce e pastella viene girato in paproprio come si fa con una frittata. Protagonista è la calalla, un calamaro molto piccolo, morbido e ricco di gusto, pulito e impanato con la farina.