Ti ammazzo | 24enne minaccia e insulta un carabiniere fuori servizio

(Di domenica 1 settembre 2024) Gaeta, 1 settembre 2024- La mattina del 31 agosto 2024, in Gaeta, i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato all'A.G. unil quale hato eto di morte un, libero dal, che dopo essersi regolarmente qualificato, era intervenuto per sedare un diverbio per motivi di viabilità tra iled altro utente della strada. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condizione, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio