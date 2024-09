Telecronisti Juventus-Roma | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Alle 20:45 di oggi, domenica 1° settembre,scenderanno in campo all’Allianz Stadium nel posticipo della terza giornata diA. La squadra bianconera potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali diA per la prima volta dal 2018/19. Non solo: solamente tre volte nella storia nel torneo la Vecchia Signora ha ottenuto tre successi nelle prime tre senza subire alcun gol: nel 2014/15, nel 2004/05 e nel 1986/87. La– a quota 1 punto – proverà a complicare i piani. La squadra giallorossa potrebbe non vincere alcuna delle prime tre partite di un torneo diA, per due stagioni di fila, soltanto per la seconda volta nella loro storia (la prima risale al 2010/11-2011/12). La partita sarà trasmessa in diretta sue su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.