Servono missili per Kiev ma in Italia ci sono le ferie Russia e Cina lavorano 24 ore al giorno | polemica sulle frasi di Crosetto

(Di domenica 1 settembre 2024) La guerra non può aspettare, ma i tempi di produzione dell’industria bellicanatroppo lunghi. Il ministro della Difesa Guidopunta il dito sull’organizzazione del lavoro intra, orari e chiusure nel fine settimana. “L’deve consegnare la contraerea Samp-T all’Ucraina e l’aziendana che deve sistemarlo ad agosto era chiusa per, sabato e domenica non lavora e di sera non lavora“, ha lamentatodi fronte alla platea del Globsec Forum a Praga. Critiche al sistema industriale bellicono che hanno scatenato la reazione dei sindacati. Per il ministro “bisogna cambiare in fretta, anche l’Europa lo ha capito”. Poche ore primaaveva riferito il problema nell’ambito della riunione a Bruxelles con i ministri dell’Unione: “Sto litigando con le aziendene“, aveva detto.