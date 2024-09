Ruud-Fritz oggi in tv | orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Casperse la vedràcontro Taylornel match valido per glidi finale degli US. Approdato fino a questo punto del torneo senza aver perso set, lo statunitense ha una ghiotta chance per ripetere il risultato dello scorso anno e raggiungere per la quinta volta in carriera (la seconda a New York) un quarto di finale Slam. L’avversario vanta una finale in questo Major, ma non sta vivendo un periodo di forma particolarmente positivo ed ha impiegato 5 set al turno precedente per battere Shang.partirà dunque favorito, e non di poco, ma non potrà sottovalutare il norvegese, che è avanti 2-0 nei precedenti e non avrà granché da perdere. In palio un posto nei quarti contro Nakashima o Zverev.