Pochi velenosi Ma raccogliere solo varietà note

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) "Mai rischiare la vita perun fungo". È il primo e più importante comandamento del perfetto fungaiolo secondo Paolo Vitali (nella foto), 83enne di Merate, guardia ecologica volontaria ed ex presidente della Riserva regionale del lago di Sartirana, che va a caccia di funghi in Alto Lario e in Valsassina da quando ha imparato a camminare. "Bisogna poii funghi che si conoscono con assoluta certezza – si raccomanda –. In caso di dubbi, ci si deve assoutamente rivolgere sempre agli esperti dell’Ispettorato Micologia dell’Ats. È il loro lavoro. Le specie velenose mortali sono poche, ma è sciocco correre inutili pericolosi per se stessi e per le persone con cui si condivido i funghi. Occorre inoltre cucinare i funghi in maniera adeguata: i chiodini ad esempio vanno cotti per almeno 12 minuti a pentola scoperta, perché sprigionano una tossina termolabile".