Osimhen sdegnato ha rifiutato la proposta al ribasso del Chelsea Lista Napoli una volta si può cambiare

Si parla ancora di, se ne parlerà a lungo. Lo fa il Corriere della Sera che racconta le ultime ore di calciomercato. Il caso più clamoroso è quello relativo al centravanti dell'ultimo scudetto del, rimasto da separato in casa a Castelvolturno dopo che la società non ha raggiunto un accordo con l'Al Ahli per il suo trasferimento, mentre luiha respinto laaldel. «La situazione è chiara: Victor non vuole restare ae non vuole giocare più qui — ha dichiarato il ds Manna —. Abbiamo cercato di assecondarlo ma il mercato è stato complicato. Abbiamo fatto investimenti importanti con Lukaku, trattenendo Raspadori e Simeone».