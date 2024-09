Mountain bike meraviglioso bronzo di Martina Berta ai Mondiali! Domina Puck Pieterse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Esulta la Nazionale italiana diai2024 in quel di Andorra. Nel cross country, la prova olimpica, al femminile, arriva una gioia immensa per: l’azzurra classe 1998 infatti ha conquistato una meravigliosa medaglia di. Gara spettacolare da parte della valdostana che è stata sin dalle prime fasi nelle zone alte del gruppo, per poi scagliare l’attacco decisivo nella tornata finale, nel tratto più tecnico: discesa strepitosa e sorpasso effettuato sulla sudafricana Candice Lill che si è dovuta accontentare della quarta piazza. Perè ovviamente il risultato più importante della carriera.