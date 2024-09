MotoGP Bagnaia tamponato da Alex Marquez Si è preso un rischio ma la decisione di Pecco va rispettata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Si sta discutendo e si discuterà a lungo in merito al contatto che ha coinvolto Francescodurante il Gran Premio d’Aragona. Si trattava di un incidente evitabile, oppure si tratta di una “normale”, per quanto dolorosa, dinamica di gara? Di certo, se c’è la responsabilità di qualcuno, quella è dello spagnolo. Il punto focale è che l’italiano era davanti e aveva dunque diritto di traiettoria. L’iberico potrà recriminare e dire: “Cosa avrei dovuto fare smaterializzarmi”? Il piemontese potrebbe legittimamente replicare: “Avresti dovuto tirare indietro il polso e accodarti, ormai ti avevo passato”. Agli steward la lettura dell’incidente. Un altro tema di dibattito può riguardare la necessità didi effettuare una manovra del genere, sicuramentesa (come si è effettivamente rivelata) quando appariva in pieno controllo.