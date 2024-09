M OrientePapa | non violare luoghi santi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 1 settembre 2024) 13.24 Il Papa torna a invocare la pace in Medio Oriente, durante l'Angelus. "Sia pace in Terra Santa,pace a Gerusalemme. La Città Santa sia luogo d'incontro dove i cristiani,gli ebrei,i musulmani si sentano rispettati, accolti. E nessuno metta in discussione lo status quo dei rispettivi". "Preoccupazione" di Francesco per il rischio di allargamento del conflitto. "Non si fermino i negoziati". "Dolore" anche per gli attentati in Burkina Faso Chiede infine di pregare per il suo viaggio in Asia, che comincerà domani.