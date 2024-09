LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Marquez intoccabile Bagnaia in lotta per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

-7 Chiaramente il sorpasso adesso non sarà facile, perché anche Alexpuò contare sulla potenza del motore Ducati -8ha ripreso Alex. Ora è corpo a corpo per il terzo posto. -8 Alexvuole vendere cara la pelle e perde solo un decimo nei confronti di. Pecco non deve avere fretta, manca ancora tanto. -9 Marc, Martin, Alex, Acosta, Binder, Bezzecchi, Morbidelli, Bastianini, Di Giannantonio. Questa la top10. -9sta andando a riprendere Alex. 8 decimi lo separano dal fratello d'arte. -10 Il centauro della Ducati nel frattempo ha guadagnato 1?1 su Acosta e 1?5 su Binder. -10ha rosicchiato mezzo secondo ad Alexnell'ultima tornata. -11sta facendo una gara come ai vecchi tempi. E non è una buona notizia pere Martin.