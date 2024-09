L’illegalità dietro l’angolo | No alle stanze alveare con costi esorbitanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024)minuscole poste in affitto a prezzi. Se si è gridato allo scandalo per gli ‘sgabuzzini’ e i garage affittati ai turisti di Gallipoli a cifre superiori ai duemila euro a settimana, sicuramente anche a Modena la situazione degli affitti brevi non passa inosservata. Nei giorni scorsi i controlli dei carabinieri presso bed and breakfast ed affittacamere della provincia, effettuati anche sulla base degli annunci on line hanno messo in luce parecchie irregolarità. Infatti, durante le ispezioni, i Carabinieri hanno controllato 90 attività, identificando 450 persone e denunciando sette titolari di strutture alberghiere. Diverse le violazioni riscontrate: dall’omessa comunicazione delle generalità degli alloggiatiAutorità di Pubblica Sicurezza alla mancanza delle autorizzazioni necessarie per l’attività di affittacamere.