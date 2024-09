L’esodo dei 50mila italiani per cacciare specie protette senza controlli dai Balcani alla Romania Ucciderete orsi e lupi Poi serate hot

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) C’è chi garantisce: è possibile uccidere trein tre giorni. Tutto dipende “solo dal budget che avete”. C’è chi, nell’attesa, propone di far fuori qualche lupo. E chi inmette a disposizione dei turisti “quattro milioni di munizioni”. Quattro milioni, è uno scherzo? “No no, abbiamo anche 600 fucili“. Nemmeno volessero muovere guerravicina Moldavia. E in tutti i Paesi contattati, dall’Est Europa fino al Marocco, passando per i Paesi baltici, il divertimento notturno è assicurato: “Abbiamo i nostri contatti, certo. Ve la potete spassare dmattinasera”. Di cosa si parla? Di prostituzione. Ci sono decine di agenzie – ufficiali e un po’ meno – che si occupano in Italia di turismo venatorio all’estero. I cacciatori nostrani si danno da fare con le prenotazioni dfine di luglio fino a dicembre, per lo più.