La confessione dell’assassino | Sharon aveva le cuffiette e guardava le stelle Poi mi implorava | perché?

(Di domenica 1 settembre 2024) Ha visto passare una donna sconosciuta,Verzeni, che "lecon le" per ascoltare la musica, durante la sua passeggiata. E Moussa Sangare, uscito di casa con il "feeling" di accoltellare qualcuno, ha deciso di seguirla. Prima di colpirla, puntando al cuore, le ha detto: "Scusa per quello che ti sto per fare". Un colpo al petto, altri tre alla schiena. "Mentre la colpivo chiedeva:?". Sono passaggi della, resa davanti al pm di Bergamo Emanuele Marchisio, del 31enne che un mese fa ha assassinato la barista in via Castegnate a Terno d’Isola. Dopo la fuga l’uomo, nato in Italia da una famiglia originaria del Mali, ha cercato anche di nascondere le sue tracce, nella consapevolezza di essere stato ripreso dalle telecamere: si è tagliato i capelli, ha modificatocomponenti del mezzo.