I Dragons al via Con gli under promossi

(Di domenica 1 settembre 2024) PRATO A lasciare una nota di tristezza nelle ore in cui si concretizzava il ritorno sul parquet è stata la scomparsa di Alessandro Castagnoli, che prima di re-inventarsi tecnico di nuoto e far crescere generazioni di atleti era stato a lungo un cestista in gioventù. Ecco perché, pur con la consueta concentrazione, la Pallacanestro Prato ha ricominciato gli allenamenti giovedì scorso presso la palestra delle Toscanini dedicando un pensiero all’ex-professore di educazione fisica che al mondo del basket non è mai stato estraneo. E le sedute tecniche ed atletiche hanno ripreso il via fra conferme e novità: questi primi allenamenti serviranno innanzitutto per amalgamare al meglio un gruppo che può si contare su uno "zoccolo duro" che gioca a memoria, ma che presenta comunque qualche volto nuovo.