Giostra l’assalto della Colombina La prima carriera è già decisiva

(Di domenica 1 settembre 2024) di Sonia Fardelli AREZZO È ladelle grandi aspettative. In palio una lancia d’oro bella e significativa dedicata agli 800 anni dalle stimmate di san Francesco. E mille motivi per ogni quartiere per voler uscire vittorioso dalla Piazza. E’ anche l’ultimo anno di governo degli attuali consigli direttivi e ognuno vuol andare alle elezioni con un motivo importante per farsi votare. E come se questo non bastasse si aggiungono anche motivi di natura tecnica: oggi ulla lizza ci saranno tre nuovi binomi, che rendono la sfida al Buratto imprevedibile. Ad aprire la Piazza, secondo un ordine delle carriere che va dal quartiere con più lance d’oro a quello con meno, saranno i gialloblù di Porta Santo Spirito che vantano 40 successi, tra cui l’ultimo nella notturna di giugno. Sulla carta sono i campioni da battere. Ma, come in tutte le giostre, c’è sempre un "ma" scandito dall’Araldo.