Chiara Ferragni - Campara | quanto vale il patrimonio di Silvio? I conti in tasca

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 1 settembre 2024) L'estate 2024 è stata ricca di gossip per, con diversi presunti flirt attribuiti all'influencer. Prima si è parlato di un legame con Tony Effe, poi con un misterioso medico, e infine con, CEO di Golden Goose. Mentre i primi due flirt sono stati rapidamente smentiti, l'ultimo hanuato ad alimentare i pettegolezzi, anche perché nénéhanno mai negato le voci. Un dettaglio che in molti ritengono significativo. Chi è? Nato a Bussolengo (Verona) e prossimo a compiere 45 anni il 27 settembre, è l'amministratore delegato di Golden Goose, l'azienda di sneaker di lusso controllata dal fondo Permira. Personaggio di spicco nel mondo della moda, è noto per la sua gestione innovativa e per l'abilità di portare il marchio a nuovi livelli di notorietà.