Carfagna | Profondo dolore per l’assassinio dei sei ostaggi israeliani

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 1 settembre 2024) ROMA – “perdei sei, giustiziati da Hamas. L’onda di orrore conferma la necessità di sradicare il terrorismo da Gaza, per la sicurezza di Israele e per la popolazione civile palestinese che da anni paga le conseguenze di un regime del terrore che non vuole la pace, non vuole uno stato, ma solo la distruzione di Israele. Un ferita nel cuore dell’Occidente e di chiunque crede nei valori della libertà e della sacralità della vita umana”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente di Azione, Mara(foto). L'articolo: “perdei sei” L'Opinionista.