Biasin lo sottolinea | Thuram acquistato a 0 Ora vale 65 milioni!

(Di domenica 1 settembre 2024) Marcusha chiuso Inter-Atalanta con un’altra doppietta, la seconda della sua stagione dopo quella con il Genoa. Su X Fabrizioci tiene a ricordare qualcosa. VALORE – Con Marcusl’Inter ci ha visto lungo. Non è successo solo l’anno scorso, ma anche tre anni fa quando è stato venduto Romelu Lukaku al Chelsea e si era vistocome unico sostituto possibile. Alla fine il suo infortunio posticipò l’arrivo, che comunque ha portato ad uno Scudetto e oggi ai 7 punti in 3 gare di campionato. 4 gol e tanto spettacolo in campo, Fabrizioun aspetto: «Prezzo d’acquisto: 0+8. Valore attuale: 65(transfermarkt) Il 3 settembre 2023 (Inter-Fiorentina 4-0) segnava la sua prima rete con la maglia dell’Inter. Un anno intenso».