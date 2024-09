Alloggi soluzione Unicapi | Canoni bassi per i soci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) "Il problema del ’caro affitti’ a Modena può essere risolto, almeno in parte, dalla cooperazione, che possiede un grande patrimonio immobiliare disponibile sul mercato a prezzi accessibili anche alle fasce più deboli". La riflessione è di Loris Bertacchini, presidente di, la principale cooperativa modenese (seconda in regione) di abitazione a proprietà indivisa. "Mi sorprende – rileva Bertacchini– che la politica non ci tenga in adeguata considerazione, vista questa fase storica caratterizzata dall’aumento ormai incontrollato dei prezzi degli affitti". Queste cooperative sono diffuse in particolare in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Si differenziano dalle classiche cooperative di abitazione, che costruiscono per vendere, sia pure a prezzi calmierati.