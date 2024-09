Alle spalle della Meloni un crollo inaspettato | il sondaggio di fine estate non risparmia sorprese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo un'di veleni e di attacchi continui contro Giorgia, ecco che arrivano i primi dati che offrono un quadro chiaro sulla situazione politica nel nostro paese sul fronte delle intenzioni di voto. Fratelli d'Italia resta il primo partito e guadagna lo 0,2%, rispetto all'ultima rilevazione risalente al 26 luglio e si porta al 29,1% di preferenze degli italiani. È quanto emerge dalDire-Tecnè con interviste effettuate il 29 e 30 agosto. In seconda posizione, il Pd che però perde oltre mezzo punto (-0,6%) e si attesta al 24%. Sul gradino più basso del podio, appaiati, Forza Italia e M5s. Entrambi i partiti guadagnano terreno rispetto a circa un mese fa: +0,5% gli azzurri, +0,8% i pentastellati. Leggero calo per la Lega che non va oltre l'8,3% (-0,2%) e Avs, ferma al 6,2% (-0,5%). Chiudono la classifica Azione, Iv e + Europa, rispettivamente al 2,8%, 2% e 1,9%.