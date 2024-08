Varane dal grande colpo all’esclusione dalla Serie A | l’amaro destino del difensore al Como

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Raphaëldoveva essere il fiore all’occhiello del calciomercato estivo del, la squadra neopromossa inA che aveva puntato su di lui per consolidare la difesa in vista della nuova stagione. L’arrivo del campione francese, ex colonna del Real Madrid e del Manchester United, aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi e alimentato le speranze di una stagione all’insegna delle ambizioni di salvezza per la squadra guidata da Cesc Fabregas. Durante il match di esordio con la maglia del, in Coppa Italia contro la Sampdoria,ha subito un infortunio al ginocchio. Era l’11 agosto. Inizialmente il problema non sembrava aver destato particolari preoccupazioni tra lo staff medico e la dirigenza. L’entità dell’infortunio però è evidentemente tale da richiedere un lungo periodo di recupero, tanto da portare ila una decisione drastica e inaspettata.